Первая ракетка мира Новак Джокович сыграл в теннис сковородкой
Теннисист показал, чем можно занять себя на карантине.
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Фото, видео: Instagram @djokernole
Профессиональный сербский теннисист Новак Джокович показал подписчикам в Instagram, как можно развлечь себя дома на карантине. Он выложил видеоролик, в котором сыграл в теннис, используя вместо ракетки домашнюю сковороду.
«Соревнования никогда не заканчиваются», — подписал видео Джокович.
Поклонники пришли в восторг от фантазии спортсмена.
«Ты потрясающий, Джокович! Супер креатив!»
«Кто выиграл? Это просто гениально!»
«Ты лучший. Да благословит тебя Бог, береги себя», — писали фанаты Джоковича.
Новак Джокович — победитель 80 турниров АТР, 17 раз становился чемпионом Большого шлема. На сегодняшний день он занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призов.
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