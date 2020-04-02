Первая ракетка мира Новак Джокович сыграл в теннис сковородкой

Профессиональный сербский теннисист Новак Джокович показал подписчикам в Instagram, как можно развлечь себя дома на карантине. Он выложил видеоролик, в котором сыграл в теннис, используя вместо ракетки домашнюю сковороду.

«Соревнования никогда не заканчиваются», — подписал видео Джокович.

Instagram @djokernole

Поклонники пришли в восторг от фантазии спортсмена.

«Ты потрясающий, Джокович! Супер креатив!»

«Кто выиграл? Это просто гениально!»

«Ты лучший. Да благословит тебя Бог, береги себя», — писали фанаты Джоковича.

Новак Джокович — победитель 80 турниров АТР, 17 раз становился чемпионом Большого шлема. На сегодняшний день он занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призов.

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