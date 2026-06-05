«Вопрос ребром»: Лавров о выборе Армении между Евросоюзом и ЕАЭС

Сергей Лавров: Москва уважает любое решение, которое примут в Ереване

Петербургский форум становится площадкой и для политических дискуссий. В центре внимания России и ее партнеров сегодня — будущее Армении.

В эксклюзивном интервью «Известиям» Сергей Лавров заявил: наша страна уважает любое решение, которое примут в Ереване. Но отметил, что окончательный выбор между Евразийским экономическим союзом и вступлением в ЕС должен сделать армянский народ на референдуме. И власти не должны препятствовать волеизъявлению граждан.

«Если они исходят из того, что референдум объявим только когда уже вот окончательно нужно будет давать ответ Евросоюзу, но это не совсем демократично, я бы сказал. Уже принят закон о начале движения официального в Европейский союз. Если такой закон есть, значит, ты уже сам поставил вопрос ребром. Но тогда давайте отвечать за свои слова и обратимся к народу», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Сергея Лаврова, недружественные страны пытаются лишить наших соседей тех преимуществ, которые они получают, развивая отношения с Россией. Подобные схемы Запад уже применял в Грузии и на Украине.

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