Произвол и дикость: Беспорядки на улицах США продолжаются более 100 дней
Один из главных очагов акции сторонников движения «Жизни чернокожих имеют значение» — Портленд.
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Фото, видео: REUTERS/Brendan McDermid, 5-tv.ru
Массовые беспорядки в США становятся все более ожесточенными. Протестные акции сторонников движения «Жизни чернокожих имеют значение» продолжаются уже более 100 дней. Один из главных очагов — Портленд. Там манифестанты попытались атаковать полицейских «коктейлями Молотова», но в итоге попали по своим же.
Не менее острая ситуация в штате Нью-Йорк. Там беспорядки вспыхнули после публикации видео убийства очередного афроамериканца. При этом антирасистов не волнует, что он сам нарушал закон — бегал без одежды по улицам, кричал, что болен коронавирусом и пытался кусать полицейских.
Вслед за инцидентом протестующие сожгли автовокзал и стали громить рестораны. Разгонять толпы попытались слезоточивым газом, но результатов пока мало. А в Детройте полицейских и вовсе официально обезоружили. Суд запретил использовать им даже дубинки и щиты. Между тем, уже простые американцы называют движение за права чернокожих — расизмом наоборот. Только в августе от рук его активистов погибли 18 человек.
Дональд Трамп рассказал о двух тысячах задержанных и пообещал еще больше арестов. Тем временем его соперник на грядущих выборах Джо Байден заявил, что в случае победы ужесточит контроль над продажей оружия. Но получил обратный эффект: спрос подскочил вдвое. За месяц американцы скупили почти полтора миллиона винтовок и пистолетов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль протаранил толпу протестующих в центре Нью-Йорка.
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