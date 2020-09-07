Видео: Суперфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Подмосковье

В Подмосковье стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России». Это соревнования среди управленцев — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Каждому участнику суперфинала уже вручили сертификат на один миллион рублей — эти средства лидеры России смогут потратить на обучение в любом вузе нашей страны. А победители конкурса (их будет сто) получат наставников из числа ведущих государственных деятелей и крупных бизнесменов.

Участники прошли сложнейший отбор. Заявки подали почти 250 тысяч человек — из них остались три сотни лучших.

Подробнее о конкурсе смотрите в видеосюжете Ксении Солдатовой.