Видео: Суперфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Подмосковье
За победу в соревнованиях поборются сотни лучших управленцев из разных уголков страны.
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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов, 5-tv.ru
В Подмосковье стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России». Это соревнования среди управленцев — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Каждому участнику суперфинала уже вручили сертификат на один миллион рублей — эти средства лидеры России смогут потратить на обучение в любом вузе нашей страны. А победители конкурса (их будет сто) получат наставников из числа ведущих государственных деятелей и крупных бизнесменов.
Участники прошли сложнейший отбор. Заявки подали почти 250 тысяч человек — из них остались три сотни лучших.
Подробнее о конкурсе смотрите в видеосюжете Ксении Солдатовой.
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