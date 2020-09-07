Гонки по бездорожью чуть не проложили по древним курганам

Заезды по мотокроссу в Новгородской области едва не погубили памятник культурного наследия.

Трассу для гонок по бездорожью собирались проложить прямо по территории древних курганов, которым почти полторы тысячи лет. Тревогу забили археологи — ведь под колесами мотоциклов целая история. Хотя то, что это захоронения финно-угорских племен, внешне определить могут только специалисты. Но историков среди мотогонщиков не нашлось, и за несколько дней они накатали достаточно глубокую колею.

Экстремалы даже не подозревали, что под колесами — целая история. Объясняют: увидели интересные холмы и решили — почему бы не погонять? Тем более, что неподалеку уже есть две трассы, почему бы не появиться третьей. К слову, никаких разрешений, как выяснилось, организаторы гонок не получали.



Алексей Полторанин все расскажет.