Гонки по бездорожью чуть не проложили по древним курганам
Тревогу в Новгородской области забили археологи — ведь под колесами мотоциклов целая история.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru
Заезды по мотокроссу в Новгородской области едва не погубили памятник культурного наследия.
Трассу для гонок по бездорожью собирались проложить прямо по территории древних курганов, которым почти полторы тысячи лет. Тревогу забили археологи — ведь под колесами мотоциклов целая история. Хотя то, что это захоронения финно-угорских племен, внешне определить могут только специалисты. Но историков среди мотогонщиков не нашлось, и за несколько дней они накатали достаточно глубокую колею.
Экстремалы даже не подозревали, что под колесами — целая история. Объясняют: увидели интересные холмы и решили — почему бы не погонять? Тем более, что неподалеку уже есть две трассы, почему бы не появиться третьей. К слову, никаких разрешений, как выяснилось, организаторы гонок не получали.
Алексей Полторанин все расскажет.
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