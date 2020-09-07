Гонки по бездорожью чуть не проложили по древним курганам

Эфирная новость 38

Тревогу в Новгородской области забили археологи — ведь под колесами мотоциклов целая история.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Заезды по мотокроссу в Новгородской области едва не погубили памятник культурного наследия.

Трассу для гонок по бездорожью собирались проложить прямо по территории древних курганов, которым почти полторы тысячи лет. Тревогу забили археологи — ведь под колесами мотоциклов целая история. Хотя то, что это захоронения финно-угорских племен, внешне определить могут только специалисты. Но историков среди мотогонщиков не нашлось, и за несколько дней они накатали достаточно глубокую колею.

Экстремалы даже не подозревали, что под колесами — целая история. Объясняют: увидели интересные холмы и решили — почему бы не погонять? Тем более, что неподалеку уже есть две трассы, почему бы не появиться третьей. К слову, никаких разрешений, как выяснилось, организаторы гонок не получали.

Алексей Полторанин все расскажет.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.59
0.41 89.48
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:06
Россияне делятся зрелищными кадрами полярного сияния
20:53
Посол РФ в Великобритании заявил о недопустимости голословных обвинений из-за Навального
20:42
Россиянина впервые оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19
20:31
«Говорю, а на глазах слезы»: Собчак рассказала о травле в детстве
20:19
Элла Памфилова стала наставником суперфинала конкурса «Лидеры России»
20:08
«Маникюр — лишь лакмусовая бумажка»: что можно узнать о характере женщины по ее рукам

Сейчас читают

Кому из россиян с 1 октября поднимут зарплаты на 3%?
Почему «Воронины» не пришли на похороны Клюева — объясняет психолог
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок