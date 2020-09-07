Список пропавших детей в составе тургруппы в горах Сочи
Известно, что ребята приехали с тренером на сборы из Твери, однако перед походом в горы они не зарегистрировались в МЧС.
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Фото, видео: МЧС РФ
Последний раз родители пропавших в горах Сочи ребят из тверской спортшколы выходили с ними на связь в первой половине дня накануне. После этого об их судьбе ничего неизвестно.
5-tv.ru публикует список пропавшей группы.
- тренер Сергей Удалов, 36 лет
- Дмитрий Старовойтов, 21 год
- Давид Беглорян, 20 лет
- Ксения Ф., 16 лет
- Дарья Ф., 11 лет
- Арсений К., 16 лет
- Богдан П., 14 лет
- Александр Е., 14 лет
- Евгений П., 13 лет
- Михаил К., 13 лет
- Мария К., 9 лет
Спасатели уже обследовали все известные туристические маршруты, но никого не обнаружили. В труднодоступные участки склонов гор отправили конный патруль. К поисковым работам планируют привлечь вертолет.
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