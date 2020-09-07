Список пропавших детей в составе тургруппы в горах Сочи

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Светлана Шевченко
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Известно, что ребята приехали с тренером на сборы из Твери, однако перед походом в горы они не зарегистрировались в МЧС.

Фото, видео: МЧС РФ

Последний раз родители пропавших в горах Сочи ребят из тверской спортшколы выходили с ними на  связь в первой половине дня накануне. После этого об их судьбе ничего неизвестно.

5-tv.ru публикует список пропавшей группы.

  1. тренер Сергей Удалов, 36 лет
  2. Дмитрий Старовойтов, 21 год
  3. Давид Беглорян, 20 лет
  4. Ксения Ф., 16 лет
  5. Дарья Ф., 11 лет
  6. Арсений К., 16 лет
  7. Богдан П., 14 лет
  8. Александр Е., 14 лет 
  9. Евгений П., 13 лет
  10. Михаил К., 13 лет
  11. Мария К., 9 лет

Спасатели уже обследовали все известные туристические маршруты, но никого не обнаружили. В труднодоступные участки склонов гор отправили конный патруль. К поисковым работам планируют привлечь вертолет.

 

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