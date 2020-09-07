Прокуратура: пропавшие в горах Сочи дети найдены
Более суток тренер, его два помощника и восемь детей, прибывшие из Твери, не выходили на связь.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Фото, видео: МЧС РФ / 5-tv.ru
Пропавшая в горах тургруппа из Твери, в составе которой были восемь детей в возрасте от девяти до 16 лет, вышла на связь. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре.
Тренер Сергей Удальцов сообщил, что они заблудились. По оценкам специалистов, дети находятся в стабильном психологическом состоянии.
В настоящее время, МЧС определяет их точное местонахождение, чтобы направить туда спасателей.
Читайте также
77%
0.41 89.48
0.44
Нашли ошибку?