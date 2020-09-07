Пропавшая в горах тургруппа из Твери, в составе которой были восемь детей в возрасте от девяти до 16 лет, вышла на связь. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре.

Тренер Сергей Удальцов сообщил, что они заблудились. По оценкам специалистов, дети находятся в стабильном психологическом состоянии.

В настоящее время, МЧС определяет их точное местонахождение, чтобы направить туда спасателей.