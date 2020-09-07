Более суток тренер, его два помощника и восемь детей, прибывшие из Твери, не выходили на связь.

Фото, видео: МЧС РФ / 5-tv.ru

Пропавшая в горах тургруппа из Твери, в составе которой были восемь детей в возрасте от девяти до 16 лет, вышла на связь. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре.

Тренер Сергей Удальцов сообщил, что они заблудились. По оценкам специалистов, дети находятся в стабильном психологическом состоянии. 

В настоящее время, МЧС определяет их точное местонахождение, чтобы направить туда спасателей.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.59
0.41 89.48
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:06
Россияне делятся зрелищными кадрами полярного сияния
20:53
Посол РФ в Великобритании заявил о недопустимости голословных обвинений из-за Навального
20:42
Россиянина впервые оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19
20:31
«Говорю, а на глазах слезы»: Собчак рассказала о травле в детстве
20:19
Элла Памфилова стала наставником суперфинала конкурса «Лидеры России»
20:08
«Маникюр — лишь лакмусовая бумажка»: что можно узнать о характере женщины по ее рукам

Сейчас читают

Кому из россиян с 1 октября поднимут зарплаты на 3%?
Почему «Воронины» не пришли на похороны Клюева — объясняет психолог
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок