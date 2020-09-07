Теряющий слух Борис Корчевников показал дом, которого больше нет

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Софья Зуева
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Разговоры об ухудшении состояния здоровья тележурналиста не умолкают уже несколько недель.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram @b.korchevnikov

Известный российский актер и телеведущий Борис Корчевников поделился архивной фотографией на своей страничке в Instagram. По его словам, этот снимок нашла его мама Ирина Леонидовна, с которой он проживает в маленькой квартире в центре Москвы.

«Давнишнее фото на ступеньках веранды дачи в Купавне. Наверно, последнее там. Нет больше этой дачи», — подписал публикацию актер.

Фото сделано в Московской области еще до тяжелой болезни артиста. Приблизительно, когда ему было около двадцати лет. На месте загородного дома спустя годы отстроили жилой микрорайон города Балашиха.

Instagram @b.korchevnikov

Пользователи посочувствовали артисту, отметив красоту старинного дома. Кроме того, они в очередной раз пожелали здоровья Корчевникову, перенесшему сложную операцию по удалению доброкачественной опухоли.

«Жаль, что дачи нет, там, наверное, хорошо было в детстве»;

«Это уже история. Иногда с щемящей грустью приходится переворачивать ее страницы»;

«Наверное, дача была замечательным местом для отдыха. Домик превосходный. Здоровья вам Боренька и вашей маме. Храни вас Господь», — написали фолловеры.

Проблемы со здоровьем проявились у артиста более пяти лет назад. В 2015 году выяснилось, что в мозгу тележурналиста образовалась опухоль, которая задевала слуховой нерв. После сложнейшей операции состояние артиста значительно улучшилось, однако он практически потерял слух.

Летом в СМИ появилась информация об ухудшении здоровья, однако его концертный продюсер в интервью 5-tv.ru сообщил, что у телеведущего нет никаких осложнений и он хорошо себя чувствует.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чем могло быть вызвано предполагаемое ухудшение здоровья Бориса Корчевникова.

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