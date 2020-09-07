Теряющий слух Борис Корчевников показал дом, которого больше нет
Разговоры об ухудшении состояния здоровья тележурналиста не умолкают уже несколько недель.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram @b.korchevnikov
Известный российский актер и телеведущий Борис Корчевников поделился архивной фотографией на своей страничке в Instagram. По его словам, этот снимок нашла его мама Ирина Леонидовна, с которой он проживает в маленькой квартире в центре Москвы.
«Давнишнее фото на ступеньках веранды дачи в Купавне. Наверно, последнее там. Нет больше этой дачи», — подписал публикацию актер.
Фото сделано в Московской области еще до тяжелой болезни артиста. Приблизительно, когда ему было около двадцати лет. На месте загородного дома спустя годы отстроили жилой микрорайон города Балашиха.
Пользователи посочувствовали артисту, отметив красоту старинного дома. Кроме того, они в очередной раз пожелали здоровья Корчевникову, перенесшему сложную операцию по удалению доброкачественной опухоли.
«Жаль, что дачи нет, там, наверное, хорошо было в детстве»;
«Это уже история. Иногда с щемящей грустью приходится переворачивать ее страницы»;
«Наверное, дача была замечательным местом для отдыха. Домик превосходный. Здоровья вам Боренька и вашей маме. Храни вас Господь», — написали фолловеры.
Проблемы со здоровьем проявились у артиста более пяти лет назад. В 2015 году выяснилось, что в мозгу тележурналиста образовалась опухоль, которая задевала слуховой нерв. После сложнейшей операции состояние артиста значительно улучшилось, однако он практически потерял слух.
Летом в СМИ появилась информация об ухудшении здоровья, однако его концертный продюсер в интервью 5-tv.ru сообщил, что у телеведущего нет никаких осложнений и он хорошо себя чувствует.
Ранее 5-tv.ru сообщил, чем могло быть вызвано предполагаемое ухудшение здоровья Бориса Корчевникова.
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