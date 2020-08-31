Проблемы со слухом у Бориса Корчевникова могут быть вызваны не возвращением опухоли головного мозга, которая была удалена в 2015 году, а самой операцией. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.

«Необязательно эта опухоль может давать такие симптомы. Ведь оперативное вмешательство достаточно объемное было на головном мозге. И здесь, естественно, чтобы вернуться к нормальной жизни любому пациенту должен быть достаточно долгий период реабилитации», — сказал врач.

По его словам, необходимо понять, как чувствовали себя сенсорные органы после операции, и были ли тогда проблемы со слухом, которые позже были нивелированы.

«Здесь достаточно развеять сомнения, что опухоль вернулась, и я думаю, что это уже выполнено было и назначено специалистами МРТ головного мозга. И насколько я знаю, Борис Корчевников продолжает свою работу, и сейчас у него планируются новые выпуски на сентябрь, поэтому здесь я думаю, к счастью, нет проявлений опухолевого процесса, но та трепанация черепа, которая была выполнена, и хирургическое воздействие, оно может иметь такие отдаленные моменты, которые, возможно, уже и получается нивелировать поведенческими какими-то подходами», — предположил медик.

По мнению Михаила Мяснянкина, специалисты используют все возможности XXI века, чтобы помочь телеведущему. Вполне возможно, что решить проблему получится с помощью слухового аппарата, который будет совершенно не виден окружающим.

«Я думаю, выход из ситуации будет, даже если и физиологически, анатомически есть какие-то проблемы со слухом, я думаю, с помощью новейших подходов и новаций это все будет нивелировано», — сказал специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коллеги Бориса Корчевникова обеспокоены состоянием его здоровья на фоне противоречивых слухов. По одной из версий, телеведущий почти совсем потерял слух и во время записи эфира вопросы ему пишут на планшете, а ответы гостей он читает по губам. При этом концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди утверждает, что у Бориса все в порядке и никаких осложнений нет.