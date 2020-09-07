«Хотела бы, чтобы фамилии Алибасовы в нашей семье не было»: дочь Федосеевой-Шукшиной о разводе матери

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Валентин Черников
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Стала известна дата бракоразводного процесса актрисы и музыкального продюсера.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Расторжение брака Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной намечено на 29 сентября. Об этом рассказал 5-tv.ru адвокат музыкального продюсера Александр Никитин. Процедура пройдет не ЗАГСе, а в суде из-за невозможности сторон прийти к согласию. По словам правозащитника его клиент сохраняет к супруге теплые чувства и не имеет претензий, однако не видит иного выхода в сложившейся ситуации.

«Суд — это технический момент, так как (стороны — Прим.ред.) не смогли договориться о дате, времени прихода в ЗАГС. При этом требований имущественного характера и иных требований у нас нет. Бари Каримович говорит, что дальнейшая семейная жизнь невозможна. В качестве причин он называет влияние родственников, нет взаимопонимания. Но я уверен, что дружеские отношения они все равно сохранят», — уточнил Никитин.

Однако претензии имущественного характера имеются у другой стороны, о чем заявила адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник.

«Этот брак проявил себя как несостоятельный. И поведение Бари Каримовича как супруга мы можем оценить как несостоятельное. Лидия Николаевна не имеет возражений против расторжения брака. К Бари Каримовичу у нее (Лидии Федосеевой-Шукшиной — Прим.ред.) нет требований и пожеланий, за исключением одного, которое мы уже заявили в судебном порядке — спорная квартира. На нее сейчас в обеспечение нашего иска наложен арест», — пояснила юрист.

Речь идет о квартире, которую Алибасов когда-то получил от жены, а затем оформил в собственность своего помощника. Твердое желание актрисы вернуть эту недвижимость подтвердила и ее дочь Ольга Федосеева-Шукшина.

«Я бы очень хотела, чтобы в моей жизни, в жизни нашей семьи этого имени, фамилии Алибасовы и связанных с ними историй не существовало. Я живу ради этого, чтобы это отошло в историю. Это мое и при мне останется. А у мамы — мамино. Посмотрим, что она скажет. Жестко она стоит только на одном — по поводу квартиры», — заявила Ольга.

Ранее 5-tv.ru писал, как Федосеева-Шукшина отреагировала на решение Алибасова подать на развод.

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