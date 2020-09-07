Стало известно, кто по итогам лотереи стал обладателем полумиллиарда рублей

Россиянин обратился за выплатой рекордного суперприза лотереи — он выиграл более 545 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили представители пресс-службы «Столото».

Счастливчик пожелал остаться анонимным, однако кое-какая информация все же просочилась.

«Победитель — мужчина, проживающий в Перми, он работает на одном из предприятий города, занимает руководящую должность, женат», — сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей.

Для получения выигрыша мужчина связался с лотерейным центром 4 сентября. Розыгрыш лотереи «Гослото «4 из 20», сделавший пермяка баснословно богатым, состоялся 30 августа.

Однако из-за налогового законодательства, на руки мужчине выплатят только около 475 миллионов рублей. Это произойдет в ближайшие шесть месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пара из Московской области выиграла в лотерею пять миллионов рублей.