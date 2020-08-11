Годы неудачи окупились: Пара из Подмосковья выиграла в лотерею пять миллионов рублей

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Анастасия Шадская
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Муж из семьи победителей несколько лет безуспешно покупал лотерейные билеты.

Годы неудачи окупились: Пара из Подмосковья выиграла в лотерею пять миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com © Ralph Kerpa

Очередной розыгрыш денежных призов от «Столото» закончился удачей семьи инженера и администратора из Подмосковья. Пара получила более пяти миллионов рублей, пишет со ссылкой на пресс-службу лотереи «Риамо».

Оказалось, что мужчина по имени Алексей Подсекаев много лет надеялся выиграть, но удача обходила его стороной. Несмотря на это, он всегда отмечал в лотерейных билетах одну и ту же комбинацию цифр — набор из дней рождений членов своей семьи. На днях его упорство окупилось.

На оформление приза Алексей приехал с женой Натальей, которую считает своим талисманом. Она была рядом, когда он узнал о победе.

«Мы ехали в электричке, — рассказал счастливый победитель и сравнил эмоции с воспоминаниями о собственной свадьбе. — Когда увидел размер приза на сайте, чуть в пляс не пустился».

На полученные средства семья планирует погасить остаток долга по ипотеке и приобрести новый автомобиль.

Почти одновременно с парой из Подмосковья внушительный выигрыш достался в таком же розыгрыше «Столото» жителю Махачкалы. Он получил более трех миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в «Столото» опровергли слухи о нечестном проведении новогоднего розыгрыша 2020 года.

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