Мэр Каменска-Шахтинского уволился после внеплановой инспекции губернатора
Константин Фетисов подал заявление об уходе по собственному желанию.
Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области
Мэр города Каменск-Шахтинский Ростовской области Константин Фетисов уволился после внезапной инспекции губернатора. После многочисленных жалоб местных жителей глава региона Василий Голубев выехал на место, чтобы воочию оценить ситуацию в населенном пункте.
Жители города неоднократно выражали недовольство в социальных сетях состоянием дорог и тротуаров, наличием мусора. Также людей не устраивала нерегулярная работа общественного транспорта и проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
«Бытовые проблемы захлестнули город, как результат — уровень доверия к местной власти в Каменске значительно снизился», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ростовской области.
После общения с жителями Каменска-Шахтинского Василий Голубев нагрянул в городскую администрацию и устроил разнос градоначальнику. Губернатор Ростовской области подчеркнул, что в населенном пункте, по сути, нет хозяина.
«Я сейчас прогулялся по городу, <…> посмотрел на все это запустение. Очень печальное зрелище. Слов нет, такого состояния Каменск давно не видел. <…> Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо», — заключил Василий Голубев.
Обязанности мэра временно возложены на первого заместителя главы администрации Александра Срыбного.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что назвавший русский язык «клоачным» филолог Гусейнов уволен из ВШЭ.
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