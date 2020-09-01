Назвавший русский язык «клоачным» филолог Гусейнов уволен из ВШЭ
Скандально известный специалист преподавал в вузе с 2012 года.
Фото: YouTube / Delo Dmitrieva
Назвавший русский язык «клоачным» и «убогим» филолог Гасан Гусейнов уволен из Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщает «Ридус». Отмечается, что скандально известный специалист преподавал в учебном заведении с 2012 года и не единожды оказывался в числе лучших.
«У него закончился контракт с сегодняшнего дня», — цитирует издание источник в ВШЭ.
Стоит отметить, что сам Гасан Гусейнов воздержался от комментариев по поводу своего увольнения.
В октябре 2019 года филолог «прославился» благодаря посту на странице в Facebook, в котором возмущался отсутствием зарубежной прессы в московских киосках и позволил себе неоднозначные высказывания о русском языке.
В июле 2020 года в комментариях к посту Гасан Гусейнов расценил теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на филолога Гасана Гусейнова просят завести уголовное дело.
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