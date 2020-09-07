Чего ждать от курса евро, который превысил 90 рублей впервые с 2016 года? Прогноз аналитиков

В понедельник, 7 сентября, курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. В то же время доллар США подорожал до 76,17 рубля. О том, ожидается ли дальнейшее повышение курса евро и доллара, в интервью 5-tv.ru рассказали финансовые аналитики.

По мнению профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, и доллар, и евро в любом случае «откатятся» назад, но, возможно, не на прежние позиции. При этом он заявил, что в ближайшие полгода ожидается рост курса обеих валют, хотя и незначительный.

«Пока прогнозы я бы сказал больше удовлетворительные, чем пессимистические. Если не будет второй волны коронавируса, то тогда уже экономика должна вернуться на нормальные позиции», — сообщил кандидат экономических наук.

Похожего мнения придерживается и финансовый аналитик Роман Ткачук. Он заявил, что серьезного падения рубля в ближайшие месяцы ждать не стоит. По его словам, курс доллара вряд ли поднимется до 90 или 100 рублей. Из-за того, что экономика России довольно стабильна, каких-то особых потерь не предвидится.

«Сейчас локальная спекулятивная игра против рубля идет. Но она локальный характер носит, поэтому ожидают стабилизации курса рубля на текущих уровнях ну или еще небольшого ослабления, но небольшого», — сказал Ткачук.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько, по мнению аналитиков, будет стоить рубль к концу 2020 года.