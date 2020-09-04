Курс доллара в России накануне поднимался до 75,85 рубля, а евро — до 89,58 рубля. За прошедший месяц стоимость национальной валюты России снизилась на 3% к доллару и на 3,4% к евро. Как отмечают опрошенные «Известиями» аналитики, рубль находится под давлением цен на нефть, продолжающейся пандемии коронавируса, угрозы новых антироссийских санкций Запада и предстоящих президентских выборов в США. Так что, по мнению экспертов, до нового года ситуация на валютном рынке вряд ли изменится. По их мнению, если события пойдут по негативному сценарию, к началу 2021 года доллар может перешагнуть отметку в 80 рублей, а евро подорожает до 90-92 рублей.

Вероятность благоприятного сценария аналитики также не исключают. При его реализации курс может установиться на уровне 70-72 рубля за доллар и 84–85 рублей за евро.

При этом справедливым значением курса нацвалюты при отсутствии негативных внешних факторов эксперты считают 73 рубля для доллара и 85 — для евро.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение президента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, доктора экономических наук Александра Ходачека о том, какое будущее ждет российскую валюту и стоит сейчас ли обменивать рубли на евро и доллары.