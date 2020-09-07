«Маникюр — лишь лакмусовая бумажка»: что можно узнать о характере женщины по ее рукам

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Софья Зуева
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Жесты, форма и цвет ногтей, украшения и ухоженность рук могут многое поведать о представительнице прекрасного пола.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsin; 5-tv.ru

Чтобы понять, кто перед вами, необязательно длительное время изучать человека. Иногда достаточно взглянуть лишь на одну часть тела, чтобы получить представление о нем. Как узнать об особенностях характера женщины, просто взглянув на ее руки, рассказала эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова.

Нежный аккуратный и скромный маникюр обычно говорит о трепетном отношении к своим обязанностям.

«Она не привлекает внимание к каким-то внешним ситуациям и, скорее, больше сфокусирована на деле, на результате, вместо того чтобы заниматься красивой оберткой», — сообщила Пешенькова.

А вот если дама выбирает яркий лак, длинную форму ногтей, а руки украшены большим количеством аксессуаров, то этот человек, скорее всего, любит внимание к себе и своей деятельности. Но может пренебрегать качеством работы ради внешнего блеска.

Нередко бывает, когда женщина и вовсе не уделяет достаточного внимания своим рукам: она может быть без маникюра и украшений, или кожа покрыта трещинками, а зимой шелушится.

Вероятнее всего это говорит о том, что человек не может обеспечить себя достаточным количеством времени, чтобы позаботиться о себе. Скорее всего, эти женщины заняты чем-то более важным. Пешенькова считает, что такие люди отдают себя делам больше, чем остальные.

«При анализе внешности главное помнить, что-то, что есть в малом — есть и в большом», — уверяет эксперт.

Одни и те же незаметные и неважные на первый взгляд детали обычно проявляются в поведении человека всегда.

«В данном случае маникюр — это лишь лакмусовая бумажка отношения к себе, окружающим и к миру в целом», — подытожила Пешенькова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что расскажет обувь женщины о ее характере.

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