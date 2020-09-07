«Маникюр — лишь лакмусовая бумажка»: что можно узнать о характере женщины по ее рукам
Жесты, форма и цвет ногтей, украшения и ухоженность рук могут многое поведать о представительнице прекрасного пола.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsin; 5-tv.ru
Чтобы понять, кто перед вами, необязательно длительное время изучать человека. Иногда достаточно взглянуть лишь на одну часть тела, чтобы получить представление о нем. Как узнать об особенностях характера женщины, просто взглянув на ее руки, рассказала эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова.
Нежный аккуратный и скромный маникюр обычно говорит о трепетном отношении к своим обязанностям.
«Она не привлекает внимание к каким-то внешним ситуациям и, скорее, больше сфокусирована на деле, на результате, вместо того чтобы заниматься красивой оберткой», — сообщила Пешенькова.
А вот если дама выбирает яркий лак, длинную форму ногтей, а руки украшены большим количеством аксессуаров, то этот человек, скорее всего, любит внимание к себе и своей деятельности. Но может пренебрегать качеством работы ради внешнего блеска.
Нередко бывает, когда женщина и вовсе не уделяет достаточного внимания своим рукам: она может быть без маникюра и украшений, или кожа покрыта трещинками, а зимой шелушится.
Вероятнее всего это говорит о том, что человек не может обеспечить себя достаточным количеством времени, чтобы позаботиться о себе. Скорее всего, эти женщины заняты чем-то более важным. Пешенькова считает, что такие люди отдают себя делам больше, чем остальные.
«При анализе внешности главное помнить, что-то, что есть в малом — есть и в большом», — уверяет эксперт.
Одни и те же незаметные и неважные на первый взгляд детали обычно проявляются в поведении человека всегда.
«В данном случае маникюр — это лишь лакмусовая бумажка отношения к себе, окружающим и к миру в целом», — подытожила Пешенькова.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что расскажет обувь женщины о ее характере.
Читайте также
77%
0.41 89.48
0.44
Нашли ошибку?