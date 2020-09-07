Путин поручил главе Калужской области поддержать строительную отрасль

О социально-экономическом развитии Калужской области президенту доложил глава региона Владислав Шапша. Область полностью обеспечивает себя продуктами, активно строит жилье. Движение экономики здесь определяется, в том числе близостью индустриальных центров, таких как Москва, Тула и Брянск.

В регионе создан благоприятный инвестиционный климат — на территории реализуется больше двухсот международных проектов. Работают заводы крупнейших мировых корпораций — в области автомобилестроения и фармакологии. А основа промышленного производства — машиностроение и металлообработка.

«Калужская область у нас по многим показателям традиционно находится в передовиках. Но сейчас в условиях пандемии, конечно, одна из ключевых отраслей — автомобилестроительная отрасль, испытывает определенные трудности. Как в целом себя чувствует экономика и какова ситуация в социальной сфере?» — спросил Путин.

«В период действия ограничений мы дополнили федеральные меры поддержки региональными решениями. Снизили налоговую и финансовую нагрузку на бизнес, помощь получили почти 22 тысячи хозяйствующих субъектов. Удалось поддержать уровень доходов граждан», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Президент поручил улучшить показатели в строительной отрасли, они сейчас ниже, чем в целом по стране. И обратить внимание на проблемы, связанные с утилизацией твердых отходов.