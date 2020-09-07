Когда бюджетникам поднимут зарплаты в России?
Распоряжение об индексации оплаты труда подписал премьер-миниср РФ Михаил Мишустин.
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Фото, видео: ТАСС / Курсков Евгений, 5-tv.ru
Зарплаты бюджетников проиндексируют с 1 октября. На 3%, то есть на размер инфляции за прошлый, 2019 год, возрастут оклады учителей, врачей, госслужащих и гражданских сотрудников военных частей. Соответствующее распоряжение подписано главой правительства.
А тем, кто не имеет работы, в дополнение к пособию по безработице предложено выплачивать базовый доход: по сути - прожиточный минимум. Как пояснили в Совфеде, эта мера вызвана пандемией.
В России с первого апреля количество безработных увеличилось в три с половиной раза, Средства на дополнительные пособия планируют взять из Фонда национального благосостояния. Размеры и сроки начала выплат пока не называются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдуме предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума.
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