Прокуратура проверит школу в Чебоксарах, где учительница назвала детей «нищебродами» и «дармоедами»
Преподавательница, оказавшаяся в центре скандала, уволилась по собственному желанию.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagefruit, 5-tv.ru
Прокуратура Чувашии начала проверку школы в Чебоксарах, после того, как ученики выложили в интернет аудио-запись одного из уроков урока русского языка. Учитель использовала не самые печатные выражения «великого и могучего».
Родители учеников в соцсетях подтверждают: это не первый случай откровенного хамства по отношению к детям. После скандала учительница из чебоксарской школы уволилась по собственному желанию.
Корреспондент Марина Кравцова разбиралась в педагогическом скандале. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что учительницу, забывшую выключить кварцевую лампу в московской школе, уволят.
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