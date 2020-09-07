Прокуратура проверит школу в Чебоксарах, где учительница назвала детей «нищебродами» и «дармоедами»

Прокуратура Чувашии начала проверку школы в Чебоксарах, после того, как ученики выложили в интернет аудио-запись одного из уроков урока русского языка. Учитель использовала не самые печатные выражения «великого и могучего».

Родители учеников в соцсетях подтверждают: это не первый случай откровенного хамства по отношению к детям. После скандала учительница из чебоксарской школы уволилась по собственному желанию.

Корреспондент Марина Кравцова разбиралась в педагогическом скандале. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что учительницу, забывшую выключить кварцевую лампу в московской школе, уволят.