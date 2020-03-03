Уволят учительницу, забывшую выключить кварцевую лампу в московской школе
Нескольким первоклассникам понадобилась медпомощь из-за ожогов роговицы глаз.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков; Instagram @annsidor
Учительницу, забывшую выключить кварцевую лампу в московской школе, уволят. В результате инцидента нескольким детям понадобилась медицинская помощь из-за ожогов роговицы глаз. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Москвы.
«Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой. По факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что учительница первого класса одной из московских школ для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить во время уроков. После этого несколько учеников обратились к врачу. Родитель одного из пострадавших детей опубликовал в Instagram фотографии, на которых показал ожоги ребенка и злополучные лампы, висящие в учебном классе.
В связи с получением ожогов глаз первоклассниками прокуратура начала проверку.
В Департаменте образования и науки Москвы добавили, что в учебном заведении будут использоваться только бактерицидные лампы закрытого типа, а для всех преподавателей проведут дополнительные занятия по технике безопасности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы в московской школе.
Нашли ошибку?