Уволят учительницу, забывшую выключить кварцевую лампу в московской школе

Учительницу, забывшую выключить кварцевую лампу в московской школе, уволят. В результате инцидента нескольким детям понадобилась медицинская помощь из-за ожогов роговицы глаз. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Москвы.

«Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой. По факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что учительница первого класса одной из московских школ для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить во время уроков. После этого несколько учеников обратились к врачу. Родитель одного из пострадавших детей опубликовал в Instagram фотографии, на которых показал ожоги ребенка и злополучные лампы, висящие в учебном классе.

В связи с получением ожогов глаз первоклассниками прокуратура начала проверку.

В Департаменте образования и науки Москвы добавили, что в учебном заведении будут использоваться только бактерицидные лампы закрытого типа, а для всех преподавателей проведут дополнительные занятия по технике безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы в московской школе.