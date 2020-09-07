Россиянина впервые оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19

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Софья Зуева
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Мужчина прилетел из-за границы и вовремя не разместил на портале Госуслуг результат лабораторных исследований на коронавирус.

Россиянина впервые оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Петербуржцу придется раскошелиться на 15 тысяч рублей из-за несоблюдения правил, установленных для возвращающихся из-за границы лиц. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Турист в течение трех дней как полагается не разместил результаты теста на коронавирусную инфекцию на сайте оказания государственных услуг.

Его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Подобный проступок привел к административному наказанию впервые. В ведомстве также отметили, что в период со 2 августа в Санкт-Петербурге выявлено более ста случаев, когда граждане не стали выполнять требование Роспотребнадзора и не опубликовали результаты тестирования на коронавирус на соответствующем сайте. В отношении них составлены административные протоколы. Материалы дел рассмотрит суд.

Ранее 5-tv.ru сообщил, в каком случае российских туристов могут оштрафовать в Греции на пять тысяч евро.

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