Подписчики нашли еще одно подтверждение беременности Ксении Собчак
Ранее фото супруги в подчеркивающем живот платье выложил в сеть Константин Богомолов.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Слухи о беременности Ксении Собчак циркулируют в интернете уже не первый месяц, а сегодня у пользователей появился еще один повод для обсуждения. На своей странице в Instagram супруга Константина Богомолова опубликовала фрагменты нового выпуска своего YouTub-шоу, в котором снималась в черном платье свободного покроя. Некоторые подписчики отметили, что под складками мягкой ткани в какие-то моменты как будто проглядывает округлившийся живот.
«Судя по животику, Ксения ждет малыша…»
«Тоже так кажется», - пишет комментаторы.
Как ранее писал 5-tv.ru, о том что Собчак беременна вторым ребенком впервые активно заговорили в конце июля, когда Константин Богомолов выложил в сеть фото жены в полосатом платье с подчеркивающим живот поясом. А на днях Ксения еще больше заинтриговала публику, опубликовав снимок, на котором позирует в свободном платье, очень похожем на наряд принцессы Дианы, который та носила будучи «в положении».
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