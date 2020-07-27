«Скоро будет маленький Богомольчик»: режиссер показал Собчак с округлившимся животом
Супруг светской львицы Константин Богомолов опубликовал фото телеведущей, которое заставило фанатов гадать — она поправилась или в положении?
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Фото, видео: Instagram @konbog75, ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Снимок Ксении Собчак, выложенный ее супругом Константином Богомоловым в Instagram, дал фанатам очередной повод для излюбленной ими темы беременности. Режиссер театра на Малой Бронной запечатлел любимую жену во время прогулки по Москве.
В кадре светская львица стоит на фоне памятника Петру I на Москве-реке. На ней модное хлопковое платье в полоску с объемными рукавами и тонким ремешком ниже линии груди. Отчасти из-за него пользователи соцсети заподозрили, что звезда ждет второго ребенка. Эта деталь подчеркнула ее слегка проступивший живот.
«Она в положении?»
«Скоро мама, похоже»;
«Животик видно»;
«Скоро будет маленький Богомольчик», — отреагировали в комментариях радостные поклонники.
Ни Собчак, ни Богомолов, эти домыслы не прокомментировали. До этого теледиву уже подозревали в беременности, но предположения не подтвердились. Ксения отмечала, что мечтает родить мужу дочь, но не собирается торопить события и загадывать определенные сроки.
Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак примерила образ зомби из «Ходячих мертвецов».
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