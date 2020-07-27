«Скоро будет маленький Богомольчик»: режиссер показал Собчак с округлившимся животом

Снимок Ксении Собчак, выложенный ее супругом Константином Богомоловым в Instagram, дал фанатам очередной повод для излюбленной ими темы беременности. Режиссер театра на Малой Бронной запечатлел любимую жену во время прогулки по Москве.

В кадре светская львица стоит на фоне памятника Петру I на Москве-реке. На ней модное хлопковое платье в полоску с объемными рукавами и тонким ремешком ниже линии груди. Отчасти из-за него пользователи соцсети заподозрили, что звезда ждет второго ребенка. Эта деталь подчеркнула ее слегка проступивший живот.

Instagram @konbog75

«Она в положении?»

«Скоро мама, похоже»;

«Животик видно»;

«Скоро будет маленький Богомольчик», — отреагировали в комментариях радостные поклонники.

Ни Собчак, ни Богомолов, эти домыслы не прокомментировали. До этого теледиву уже подозревали в беременности, но предположения не подтвердились. Ксения отмечала, что мечтает родить мужу дочь, но не собирается торопить события и загадывать определенные сроки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак примерила образ зомби из «Ходячих мертвецов».