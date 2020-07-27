«Скоро будет маленький Богомольчик»: режиссер показал Собчак с округлившимся животом

|
Валентин Черников
1 009

Супруг светской львицы Константин Богомолов опубликовал фото телеведущей, которое заставило фанатов гадать — она поправилась или в положении?

Фото, видео: Instagram @konbog75, ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Снимок Ксении Собчак, выложенный ее супругом Константином Богомоловым в Instagram, дал фанатам очередной повод для излюбленной ими темы беременности. Режиссер театра на Малой Бронной запечатлел любимую жену во время прогулки по Москве.

В кадре светская львица стоит на фоне памятника Петру I на Москве-реке. На ней модное хлопковое платье в полоску с объемными рукавами и тонким ремешком ниже линии груди. Отчасти из-за него пользователи соцсети заподозрили, что звезда ждет второго ребенка. Эта деталь подчеркнула ее слегка проступивший живот.

Instagram @konbog75

«Она в положении?»

«Скоро мама, похоже»;

«Животик видно»;

«Скоро будет маленький Богомольчик», — отреагировали в комментариях радостные поклонники.

Ни Собчак, ни Богомолов, эти домыслы не прокомментировали. До этого теледиву уже подозревали в беременности, но предположения не подтвердились. Ксения отмечала, что мечтает родить мужу дочь, но не собирается торопить события и загадывать определенные сроки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак примерила образ зомби из «Ходячих мертвецов».

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
71.59
-0.01 83.78
0.68
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

17:02
«Капитан, швартуй баркас!» — в Москве ливнем затопило метро «Ботанический сад» — видео
16:57
Десятки городов и деревень в Сибири и Забайкалье затопило из-за дождей
16:50
Пенсионерам и женщинам с детьми будет проще найти работу
16:46
«Да ладно!» — Путин не поверил, что российских судостроителей никто не критикует
16:38
«Прости!» — лидер группы Little Big принес извинения израильтянке Нетте Барзилай
16:33
Пожар произошел в московском женском СИЗО № 6

Сейчас читают

Тимати объявил об уходе из Black Star
Россия продемонстрировала «растущую мощь» своего флота — реакция западных СМИ на парад в День ВМФ
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок