«Самоизоляция не прошла даром»: Участник группы Little Big сообщил о скором прибавлении в семействе
Чтобы исключить вопросы и домыслы Антон Лиссов срезу назвал пол будущего ребенка.
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Фото, видео: Instagram @lissoff
Участник группы Little Big Антон Лиссов сообщил поклонникам о скором прибавлении в семье. Несколько часов назад на своей странице в Instagram музыкант опубликовал фото, на котором обнимает беременную супругу Анжелику.
«Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу: пацан! Ждем скоро!» — написал музыкант и попросил подписчиков совета касательно имени малыша.
Друзья и поклонники вокалиста в комментариях наперебой поздравляют счастливую пару с предстоящим событием и советуют назвать сына Ильичом, Серегой или в честь какого-нибудь русского богатыря.
«Урааа!»
«Самоизоляция не прошла даром».
«Какие вы красивые! Ну просто слов нет! Ну мои хорошие!»
«Точно знаю, что будет красавчик», — пишут пользователи.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Антон и Анжелика поженились прошедшей весной, перед самым «Евровидением». Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге — во дворце бракосочетания № 1.
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