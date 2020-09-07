«Самоизоляция не прошла даром»: Участник группы Little Big сообщил о скором прибавлении в семействе

Участник группы Little Big Антон Лиссов сообщил поклонникам о скором прибавлении в семье. Несколько часов назад на своей странице в Instagram музыкант опубликовал фото, на котором обнимает беременную супругу Анжелику.

«Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу: пацан! Ждем скоро!» — написал музыкант и попросил подписчиков совета касательно имени малыша.

Instagram @lissoff

Друзья и поклонники вокалиста в комментариях наперебой поздравляют счастливую пару с предстоящим событием и советуют назвать сына Ильичом, Серегой или в честь какого-нибудь русского богатыря.

«Урааа!»

«Самоизоляция не прошла даром».

«Какие вы красивые! Ну просто слов нет! Ну мои хорошие!»

«Точно знаю, что будет красавчик», — пишут пользователи.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Антон и Анжелика поженились прошедшей весной, перед самым «Евровидением». Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге — во дворце бракосочетания № 1.