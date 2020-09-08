«Спасибо, что выбрал нашу сумасшедшую семью»: Ида Галич показала фото с 7-месячным сыном

Российская телеведущая, певица и видеоблогер Ида Галич после рождения ребенка изменилась в глазах поклонников. Фанаты увидели в кумире заботливую, любящую и ответственную мать, которая очень дорожит своим сыном.

В день, когда маленькому Леону исполнилось семь месяцев, Галич показала на своей странице в Instagram невероятно теплые и нежные кадры с наследником. В подписи к посту блогер призналась, что тяжелее всего ей будет смириться с мыслью о том, что, став взрослым, мальчик попросит: «Мам, отстань».

«Спасибо, что ты выбрал нашу большую сумасшедшую семью. Я люблю тебя больше жизни. Не дай Бог ты когда-нибудь скажешь: „Мам, отстань“. Я не переживу», — рассказала знаменитость.

Instagram @galichida

В комментариях фолловеры отметили, что с подобными разами сталкивается почти каждый родитель, однако не стоит заранее расстраиваться. Пользоваватели признали, что с рождением ребенка Галич даже стала еще красивее — теперь ее глаза будто бы стали светиться от радости.

«Какая же вы потрясающая мама! Прямо вся светитесь!»

«Скорее всего, так и скажет!»

«Копия!»

«Боже! Это самое прекрасное, что я видела!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Ида Галич поругалась с Настей Ивлеевой из-за Instagram.