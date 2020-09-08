«Спасибо, что выбрал нашу сумасшедшую семью»: Ида Галич показала фото с 7-месячным сыном
На своей странице в Instagram блогер опубликовала невероятно нежные и живые кадры с наследником.
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Фото, видео: Instagram @galichida
Российская телеведущая, певица и видеоблогер Ида Галич после рождения ребенка изменилась в глазах поклонников. Фанаты увидели в кумире заботливую, любящую и ответственную мать, которая очень дорожит своим сыном.
В день, когда маленькому Леону исполнилось семь месяцев, Галич показала на своей странице в Instagram невероятно теплые и нежные кадры с наследником. В подписи к посту блогер призналась, что тяжелее всего ей будет смириться с мыслью о том, что, став взрослым, мальчик попросит: «Мам, отстань».
«Спасибо, что ты выбрал нашу большую сумасшедшую семью. Я люблю тебя больше жизни. Не дай Бог ты когда-нибудь скажешь: „Мам, отстань“. Я не переживу», — рассказала знаменитость.
В комментариях фолловеры отметили, что с подобными разами сталкивается почти каждый родитель, однако не стоит заранее расстраиваться. Пользоваватели признали, что с рождением ребенка Галич даже стала еще красивее — теперь ее глаза будто бы стали светиться от радости.
«Какая же вы потрясающая мама! Прямо вся светитесь!»
«Скорее всего, так и скажет!»
«Копия!»
«Боже! Это самое прекрасное, что я видела!» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Ида Галич поругалась с Настей Ивлеевой из-за Instagram.
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