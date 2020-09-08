«Низкий поклон врачам»: Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке

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Карина Бернтгольц
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Российский актер записал видеообращение, в котором поблагодарил медиков за их героический труд.

Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, Instagram @dima_pevtsov

Известного российского актера Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке. Накануне стало известно, что у звезды фильма «Бандитский Петербург» диагностировали пневмонию, от которой он лечился около недели. Сейчас состояние знаменитости улучшилось, медики приняли решение о выписке Певцова, и он вернулся домой.

Для подписчиков в Instagram актер записал видеообращение, в котором выразил благодарность врачам, отнесшимся к нему с вниманием. По мнению Дмитрия, труд медиков – действительно героический, ведь именно они спасают жизни людей.

«Огромное спасибо всем сотрудникам ГКБ №40 в поселке Коммунарка. <…> Спасмбо всем медсестрам, врачам моего отделения. Низкий вам поклон и огромная благодарность за внимание, с которым ко мне отнеслись. <…> Можно просто лечить, а можно лечить и быть внимательным. Обнимаю. Божьей помощи всем врачам!»  - сказал Певцов.

Как ранее писал 5-tv.ru, состояние актера резко ухудшилось 29 августа. Медики диагностировали Певцову пневмонию, от которой Дмитрий сейчас лечится. Болезнь артиста внесла существенные коррективы в работу театра «Ленком». Руководству пришлось заменить несколько спектаклей при участии Дмитрия, один отменить совсем.

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