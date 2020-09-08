Почему в России стремительно дорожают лекарства первой необходимости?

В России дорожают лекарства первой необходимости. Как выяснили «Известия», средняя цена на Ибупрофен за год выросла уже на 7%- до 86 рублей. Так же подорожали Флуконазол и Метформин. Все три входят в перечень жизненно важных препаратов.

Ситуация, говорят эксперты, в первую очередь связана изменением курса валют и последствиями ограничений из-за коронавируса, ведь предельные цены на эти средства регулирует Минздрав, а сырье для них приходится покупать за границей. Если фармацевтические компании будут нести убытки, дешевые препараты могут и вовсе исчезнуть с прилавков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские медики бьют тревогу из-за дефицита жизненно важного препарата «Фуросемид».