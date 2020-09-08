Почему в России стремительно дорожают лекарства первой необходимости?
Эксперты полагают, что в ближайшее время дешевые препараты могут и вовсе исчезнуть с прилавков.
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Фото, видео: picture alliance / Andreas Frank, 5-tv.ru
В России дорожают лекарства первой необходимости. Как выяснили «Известия», средняя цена на Ибупрофен за год выросла уже на 7%- до 86 рублей. Так же подорожали Флуконазол и Метформин. Все три входят в перечень жизненно важных препаратов.
Ситуация, говорят эксперты, в первую очередь связана изменением курса валют и последствиями ограничений из-за коронавируса, ведь предельные цены на эти средства регулирует Минздрав, а сырье для них приходится покупать за границей. Если фармацевтические компании будут нести убытки, дешевые препараты могут и вовсе исчезнуть с прилавков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские медики бьют тревогу из-за дефицита жизненно важного препарата «Фуросемид».
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