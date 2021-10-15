Снимите это немедленно: ТОП-5 типов вещей с плохой энергетикой

|
Валентин Черников
7 476

Эксперты в области фэншуй рассказали, какая одежда делает человека несчастным.

Снимите это немедленно: ТОП-5 типов вещей с плохой энергетикой

Фото: www.globallookpress.com © Patrick Pleul

Одежда обладает определенной энергетикой и оказывает влияние на жизнь человека, утверждают специалисты фэншуй. 5-tv.ru перечислил, какие вещи делают их обладателя несчастным.

Старая, грязная и рваная одежда

Знатоки фэншуй говорят, что испорченные вещи создают для человека проблемы с финансами. Поэтому одежду нужно своевременно стирать, отдавать в ремонт или выбрасывать, если ее уже не спасти. Считается, что вред ауре наносит и намеренно состаренная одежда с потертостями и рваными частями.

Черная и полосатая одежда

Темные оттенки воздействуют на психику и состояние организма. Черные вещи притягивают уныние, вызывают чувство усталости. Чтобы не отказываться от черной одежды, в нее лучше вносить яркие детали. С осторожностью нужно относиться и к полоскам. Специалисты говорят, что линии разрезают энергетические зоны. Это может сулить неудачи в делах.

Хищные и геометрические принты

Рисунок играет немаловажную роль в одежде. Так, хищный принт делает человека напряженным, беспокойным. А геометрические узоры заключают энергию в рамки. Такой принт дает обратный эффект: обладатель вещи испытывает усталость, апатию, отсутствие идей и вдохновения. Предпочтение лучше отдавать спокойным рисункам и природным мотивам.

Узкая и мешковая одежда

Узкая одежда сковывает и заставляет чувствовать себя неуверенно. Как и четкий принт, она заключает энергию в рамки, что влияет на общее самочувствие ее носителя. Мешковатая же одежда привносит в жизнь неопределенность, делает человека рассеянным из-за отсутствия четкой формы. Поэтому лучше выбирать удобные вещи с конкретными очертаниями.

Негативные слова и символы

Особое внимание специалисты акцентируют на надписях. Агрессивные слоганы, ругательства на своем или чужом языке, недобрые символы — все это обладает негативной энергетикой и отрицательно влияет на ауру. Предпочтение лучше отдавать вещам, на которых написано или изображено то, что вызывает добрые, положительные ассоциации.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 способов, как необычно использовать носки.

+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.78
-0.08 83.33
0.33
Без богатства: совет дня на пятницу, 15 октября, по системе Бацзы

Последние новости

10:08
Бутусов подвел итоги и рассказал о планах на жизнь в свой юбилей: «Расплачиваюсь за этот аванс»
9:52
Система FacePay заработала на всех станциях московского метро
9:44
Ольгу Бузову довели до слез вопросом о неудачах в личной жизни
9:39
Биолог назвала версию искусственного происхождения COVID-19
9:23
Криминалист Кирюхин рассказал, как изменился портрет типичного маньяка
9:11
Центр Гамалеи завершил пострегистрационные исследования «Спутника V»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Обвинившая брата в домогательствах дочь Распутиной узнала результат ДНК-теста
Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 11 по 24 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака