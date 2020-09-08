Снимите это немедленно: ТОП-5 типов вещей с плохой энергетикой

Одежда обладает определенной энергетикой и оказывает влияние на жизнь человека, утверждают специалисты фэншуй. Cosmopolitan перечислил, какие вещи делают их обладателя несчастным.

Старая, грязная и рваная одежда

Знатоки фэншуй говорят, что испорченные вещи создают для человека проблемы с финансами. Поэтому одежду нужно своевременно стирать, отдавать в ремонт или выбрасывать, если ее уже не спасти. Считается, что вред ауре наносит и намеренно состаренная одежда с потертостями и рваными частями.

Черная и полосатая одежда

Темные оттенки воздействуют на психику и состояние организма. Черные вещи притягивают уныние, вызывают чувство усталости. Чтобы не отказываться от черной одежды, в нее лучше вносить яркие детали. С осторожностью нужно относиться и к полоскам. Специалисты говорят, что линии разрезают энергетические зоны. Это может сулить неудачи в делах.

Хищные и геометрические принты

Рисунок играет немаловажную роль в одежде. Так, хищный принт делает человека напряженным, беспокойным. А геометрические узоры заключают энергию в рамки. Такой принт дает обратный эффект: обладатель вещи испытывает усталость, апатию, отсутствие идей и вдохновения. Предпочтение лучше отдавать спокойным рисункам и природным мотивам.

Узкая и мешковая одежда

Узкая одежда сковывает и заставляет чувствовать себя неуверенно. Как и четкий принт, она заключает энергию в рамки, что влияет на общее самочувствие ее носителя. Мешковатая же одежда привносит в жизнь неопределенность, делает человека рассеянным из-за отсутствия четкой формы. Поэтому лучше выбирать удобные вещи с конкретными очертаниями.

Негативные слова и символы

Особое внимание специалисты акцентируют на надписях. Агрессивные слоганы, ругательства на своем или чужом языке, недобрые символы — все это обладает негативной энергетикой и отрицательно влияет на ауру. Предпочтение лучше отдавать вещам, на которых написано или изображено то, что вызывает добрые, положительные ассоциации.

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