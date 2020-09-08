Михаил Ефремов взят под стражу в зале суда
Восемь лет колонии общего режима получил актер после смертельного ДТП. Пресненский суд Москвы огласил приговор заслуженному артисту РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Восемь лет колонии общего режима получил Михаил Ефремов после смертельного ДТП. Пресненский суд Москвы огласил приговор заслуженному артисту РФ. Он был взят под стражу в зале суда. Также его лишили водительских прав на три года.
ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. По версии следствия, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
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