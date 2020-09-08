Восемь лет колонии общего режима получил актер после смертельного ДТП. Пресненский суд Москвы огласил приговор заслуженному артисту РФ.

Михаил Ефремов взят под стражу в зале суда

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Восемь лет колонии общего режима получил Михаил Ефремов после смертельного ДТП. Пресненский суд Москвы огласил приговор заслуженному артисту РФ. Он был взят под стражу в зале суда. Также его лишили водительских прав на три года.

ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. По версии следствия, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
75.59
0.41 89.48
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:13
Суд не стал лишать Михаила Ефремова государственных наград
13:13
Были готовы к приговору? Помощник Пашаева прибыл к суду с бумагой в руках
13:08
Министерство труда предложило сделать 31 декабря выходным
13:02
Видео: последствия аварии в КБР, где пострадали 12 человек, в том числе ребенок
12:53
Михаил Ефремов взят под стражу в зале суда
12:53
Восемь лет колонии. Занавес: Суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок