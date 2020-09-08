«Немного пересидел»: Лукашенко признался, почему не может покинуть президентский пост
Лидер Белоруссии честно ответил на вопрос о ситуации с выборами в республике.
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Фото, видео: RT
Рассуждая о ситуации с протестами, президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил мысль, что, вполне вероятно, немного задержался на своем посту. Об этом он заявил в ходе беседы с представителями российских СМИ — главредом RT Маргаритой Симоньян, а также корреспондентами Романом Бабаяном, Антоном Верницким и Евгением Рожковым. Большое интервью состоялось во вторник, 8 сентября.
«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь», — процитировал Лукашенко Рожков в эфире программы «60 минут».
Говоря о патовом положении, политик отметил, что просто не может себе позволить в данный момент оставить власть. В противном случае — оппозиция начнет «резать его сторонников».
Ситуация с протестами в Белоруссии разгорелась 9 августа, после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК страны, лидером стал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. В отдельных районах республики почти ежедневно проходят митинги, участники которых призывают правительство пересмотреть итоги и дать шанс на переизбрание нового главы. В настоящее время большинство активистов ратует за экс-кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко запланировал визит в Россию в ближайшее время для встречи с президентом Владимиром Путиным.
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