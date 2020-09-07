Песков рассказал, когда Лукашенко прибудет на переговоры с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ опроверг ранее опубликованную в СМИ дату — 13 сентября.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может прибыть в Россию на встречу с Владимиром Путиным в самое ближайшее время. Об этом в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам государственного деятеля, в настоящее время ведется активная подготовка к визиту. Однако о точной дате встречи пока не сообщалось.
«В целом действительно его можно ожидать в ближайшие дни, своевременно мы вас проинформируем», — пояснил Песков.
Как известно, намедни в прессе появилась информация, что визит Лукашенко в Россию запланирован на ближайшее воскресенье, 13 сентября. По словам пресс-секретаря Путина, эта дата неверна. Какие именно темы могут быть затронуты в ходе встречи — также не уточнялось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Белоруссия достигли консенсуса по газовому вопросу.
Читайте также
77%
0.41 89.48
0.44
Нашли ошибку?