Песков рассказал, когда Лукашенко прибудет на переговоры с Путиным

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Виктория Андреева
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Пресс-секретарь президента РФ опроверг ранее опубликованную в СМИ дату — 13 сентября.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может прибыть в Россию на встречу с Владимиром Путиным в самое ближайшее время. Об этом в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам государственного деятеля, в настоящее время ведется активная подготовка к визиту. Однако о точной дате встречи пока не сообщалось.

«В целом действительно его можно ожидать в ближайшие дни, своевременно мы вас проинформируем», — пояснил Песков.

Как известно, намедни в прессе появилась информация, что визит Лукашенко в Россию запланирован на ближайшее воскресенье, 13 сентября. По словам пресс-секретаря Путина, эта дата неверна. Какие именно темы могут быть затронуты в ходе встречи — также не уточнялось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Белоруссия достигли консенсуса по газовому вопросу.

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