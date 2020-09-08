Возрождение Тулуна: Путин обратил внимание властей на «работу над ошибками»

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Глава государства в ходе видеоконференции по ситуации в регионе после прошлогоднего наводнения напомнил, что средства из бюджета были выделены и все нужно делать в срок.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

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Владимир Путин в эти минуты проводит видеоконференцию по ситуации в Тулуне, пострадавшем в прошлом году от разрушительного наводнения. По словам президента, из бюджета своевременно было выделено 27 миллиардов рублей на восстановление районов. Поэтому все работы должны завершиться в срок.

«Понятно, что за полгода исправить прежние ошибки трудно. Но у нынешнего главы региона команда сильная и я уверен, что восстановительные работы будут реализованы в полном объеме. Как мне докладывают, целый ряд объектов готов. В Тулуне с 1 сентября открылась школа на 1275 мест, благоустроена центральная улица. Начинает работать новое инфекционное отделение городской больницы», — подчеркнул глава государства.

Президент удивился, что из 116-ти объектов социальной сферы в Иркутской области восстановить успели пока только 26. И потребовал ускорить их возведение.

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