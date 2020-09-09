Видео: Как в Петербурге почтили память жертв блокады?

Тех, кто не пережил блокаду, вспоминают в каждом уголке города-героя. Имена погибших вслух зачитывают на разных площадках. Эту акцию в Петербурге уже считают традиционной, она проходит третий раз. В этом году - увеличили число точек. Их 77. Это музеи, театры, школы и вузы, библиотеки во всех районах города. Имена жертв блокады звучат во дворике петербургской капеллы.

Во время блокады погибли, по разным данным, до полутора миллионов человек. Их имена собраны историками в Книге памяти.