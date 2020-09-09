Видео: Как в Петербурге почтили память жертв блокады?

Эфирная новость 45

В разных уголках Северной столицы звучали имена героев, проливших кровь за родину.

Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий; 5-tv.ru

Тех, кто не пережил блокаду, вспоминают в каждом уголке города-героя. Имена погибших вслух зачитывают на разных площадках. Эту акцию в Петербурге уже считают традиционной, она проходит третий раз. В этом году - увеличили число точек. Их 77. Это музеи, театры, школы и вузы, библиотеки во всех районах города. Имена жертв блокады звучат во дворике петербургской капеллы.

Во время блокады погибли, по разным данным, до полутора миллионов человек. Их имена собраны историками в Книге памяти.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.96
0.37 89.74
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
«Нет слов»: Азиза отменила свадьбу из-за неверности жениха
12:54
«Плохо спит» — в ОНК рассказали о самочувствии Ефремова в СИЗО
12:47
Он не в курсе: в ОНК рассказали детали отказа Ефремова от услуг Пашаева
12:44
Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на рынок РФ
12:41
Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг
12:33
Польша готова предложить ФРГ альтернативу «Северному потоку — 2»

Сейчас читают

ТОП-8 простых способов стать красивее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок