Сдали нервы или спектакль? Что произошло с Марией Колесниковой в Белоруссии

В Белоруссии сейчас пытаются распутать загадочную историю с представителями оппозиции. Этой ночью на границе с Украиной произошел инцидент. Задержана член президиума так называемого координационного совета Мария Колесникова, которая пыталась сбежать из страны.

Но то ли у нее сдали нервы, то ли был устроен целый спектакль — пока не ясно. Кому выгодные подобные представления на границе, выяснял Леонид Китрарь.

Эту короткую видеозапись, сделанную на одном из пограничных КПП опубликовали белорусские СМИ. Видно, как некий автомобиль останавливается у шлагбаума, проходит проверку и уезжает в сторону украинской границы.

«Как сообщают нам правоохранители, произошел прорыв границы и попытка побега. Ее осуществили участники координационного центра Мария Колесникова, а также два ее ближайших соратника Антон Родненков и Иван Кравцов», — заявил ведущий в эфире «Беларусь 24».

Последние уже на Украине. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что и у Родненкова и у Кравцова есть украинский вид на жительство. А вот почему пересечь границу не смогла Мария Колесникова — до сих пор непонятно.

ХРИП официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии, Бычковский Антон:

«Транспортное средство ускоряется, создается угроза жизни военнослужащему, назначенному в пограничный наряд, и фактически скрывается на территории Украины. При этом гражданка Колесникова оказывается все транспортного средства. По всей видимости, ее из транспортного средства выпихнули, вытолкнули как раз перед тем, как ускориться», — рассказал 5-tv.ru официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Мария Колесникова пока задержана. Но картина произошедшего в белорусской и украинской версиях различается кардинально. Первые говорят, что из страны был совершен, фактически, побег, причем с угрозой жизни пограничникам. Вторые уверяют — поездка была принудительной.

Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Почему такие же загадочные и решительные действия не совершили Родненков и Кравцов — Антон Геращенко не объясняет. Сама белорусская оппозиционерка пропала со связи в понедельник. А ее соратники уверены — вот на этом видео запечатлен момент ее якобы похищения, хотя саму женщину на нем и не видно.

Запись видеорегистратора сделана здесь — почти в центре Минска. С этой стороны Художественный музей. Но в момент записи он был закрыт. Дальше по дороге Верховный суд республики, здесь — здание управления железных дорог. А через перекресток — МИД страны. И при этом камер, смотрящих сюда практически нет, да и саму улицу оживленной назвать нельзя.

Кому выгодна вся эта история сказать трудно. Но известно одно — уже почти месяц уличных шествий в Минске ни к чему не привел. Протест, вопреки всем канонам цветных революций, не развивается. Предложить какую-то программу жителям Белоруссии оппозиция так и не смогла. И не исключено, что все это лишь попытка создать информационный шум.

«Они только говорят о том, что, если они сейчас, как они выражаются, поменяют власть, сломают режим, что всем станет лучше и наступит рай и благоденствие. Это определенное лукавство, поскольку плана будущего нет ни у одной никакой из групп оппозиции, которые уже поделились внутри себя», — говорит политолог Александр Асафов.

Непонятно, кстати, почему все это произошло именно на границе с Украиной. Из-за роста заболевших коронавирусом, Киев еще 28 августа на месяц закрыл въезд любым иностранцам. Но для белорусских оппозиционеров, видимо, сделал исключение. Погранслужба Незалежной эту несостыковку пока так и не объяснила.