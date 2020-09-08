Замглавы Минэнергетики задержан по подозрению в мошенничестве

|
Алиса Маркова
179

Анатолий Тихонов задержан в качестве подозреваемого после допроса.

Замглавы Минэнергетики задержан по подозрению в мошенничестве

Фото: Сайт министерства энергетики

Заместитель главы Министерства энергетики России Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, он был задержан в качестве подозреваемого после допроса в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве. Отмечается также, что пока обвинение ему не было предъявлено. Обстоятельства уточняются.

Анатолий Тихонов с 2014 по 2019 год был генеральным директором ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. Летом минувшего года его назначили на пост заместителя министра энергетики.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.96
0.37 89.74
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
«Нет слов»: Азиза отменила свадьбу из-за неверности жениха
12:54
«Плохо спит» — в ОНК рассказали о самочувствии Ефремова в СИЗО
12:47
Он не в курсе: в ОНК рассказали детали отказа Ефремова от услуг Пашаева
12:44
Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на рынок РФ
12:41
Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг
12:33
Польша готова предложить ФРГ альтернативу «Северному потоку — 2»

Сейчас читают

ТОП-8 простых способов стать красивее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок