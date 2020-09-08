Замглавы Минэнергетики задержан по подозрению в мошенничестве
Анатолий Тихонов задержан в качестве подозреваемого после допроса.
Фото: Сайт министерства энергетики
Заместитель главы Министерства энергетики России Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, он был задержан в качестве подозреваемого после допроса в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве. Отмечается также, что пока обвинение ему не было предъявлено. Обстоятельства уточняются.
Анатолий Тихонов с 2014 по 2019 год был генеральным директором ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. Летом минувшего года его назначили на пост заместителя министра энергетики.
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