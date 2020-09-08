Видео: Мужчина с гранатой попытался ограбить банк в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина попытался ограбить отделение банка, угрожая кассиру, однако получил отказ и ушел. Инцидент произошел 8 сентября на Ленинском проспекте в Московском районе.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как мужчина входит в отделение кредитно-финансового учреждения и показывает кассиру записку и предмет, похожий на гранату. Неизвестный потребовал деньги, но получил отказ и скрылся, так ничего и не похитив.

На данный момент отделение банка, где произошла попытка ограбления, закрыто.

Как сообщили в Главном управлении МВД по городу и области, в настоящее время полиция принимает все необходимые меры для розыска и задержания злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье ограбили дом бывшего замглавы МИД РФ.