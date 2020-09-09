«Беги, Форест»: Джиган показал видео, как удирал от полицейских на гидроцикле

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Софья Зуева
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В чем заключались причины конфликта рэп-исполнителя с правоохранителями, он не уточнил.

Фото, видео: Instagram @iamgeegun

Музыкант Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под псевдонимом Джиган, шокировал своих фанатов, опубликовав необычный ролик из США в Instagram.

«Нашел в телефоне мое видео с Майами!» — подписал сторис рэпер.

В кадр попал, предположительно, эпатажный исполнитель, пытающийся оторваться на водном мотоцикле от двоих полицейских на аналогичном транспорте.

«Беги, Форест, Беги!» — прокомментировал неизвестный за кадром.

Как ранее признался музыкант, в Майами он общался с представителями американской полиции четыре раза. Ранее Джиган увлекся наркотиками и алкоголем, в результате чего не раз попадал в передряги. Артисту пришлось пройти реабилитацию в клинике, чтобы побороть зависимость.

Брак с Оксаной Самойловой, подарившей музыканту четырех детей, чуть было не распался весной 2020 года. Причиной разлада в семье послужило пристрастие Джигана к запрещенным веществам и спиртным напиткам. Однако позже супруги помирились.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности, как рэпер Джиган чуть было не лишился всего, чего добился в жизни.

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