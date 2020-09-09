В Петербурге мужчина умудрился угнать авто с пассажирами — видео
Объясняя свой поступок, нарушитель заявил, что в момент инцидент находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Фото, видео: DPA/TASS
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