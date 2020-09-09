Конкуренцию неубедительному грабителю может составить невнимательный автоугонщик. С Невского проспекта в Петербурге он уехал на чужом авто, в котором спали два человека.

Уехал недалеко, на три километра. Его задержали. Свой поступок объяснить не смог, говорит: был пьян. В полиции уточнили - раньше он привлекался за автоугоны. Может, действовал на автомате?

Что за это грози, выяснил корреспондент Артур Ломидзе. Подробнее смотрите в видеосюжете.

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