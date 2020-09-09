«Мамин голос»: Харизматичная Лиза Галкина спела песню на французском языке

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, близнецы Лиза и Гарри, с раннего детства учат французский вместе с носителем языка и несмотря на совсем юный возраст знают его почти в совершенстве. Успехами в освоении сложной дисциплины похвасталась дочка артистов. Видео небольшого выступления подрастающей звезды появилось на ее фан-странице в Instagram.

Для выступления Лиза выбрала известную песню французского певца Джо Дассена «Les Champs Elysees». Хит дочь Пугачевой исполнила, пританцовывая в такт музыке рядом с роялем.

Пользователи отметили, что из талантливой малышки вырастет отличная смена Алле Пугачевой.

«Прелесть что за ребенок»;

«Мамин голос»;

«Какая прелесть!!! Юная звездочка!!!» — расхвалили юную леди в комментариях на одном из посвященных ей фан-аккаунтов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa) 7 Сен 2020 в 11:34 PDT

18 сентября Лиза и Гарри Галкины отметят свое семилетие. В этом году дети пошли в первый класс. Родители подобрали для своих наследников элитную школу, за обучение в которой придется выложить более трех миллионов в год.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дети Пугачевой и Галкина рассказали о первых днях в школе.