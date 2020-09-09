«Мамин голос»: Харизматичная Лиза Галкина спела песню на французском языке
Дочка примадонны российской эстрады и шоумена устроила небольшое выступление под аккомпанемент рояля.
Фото: Instagram @elizaveta_galkinaa
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, близнецы Лиза и Гарри, с раннего детства учат французский вместе с носителем языка и несмотря на совсем юный возраст знают его почти в совершенстве. Успехами в освоении сложной дисциплины похвасталась дочка артистов. Видео небольшого выступления подрастающей звезды появилось на ее фан-странице в Instagram.
Для выступления Лиза выбрала известную песню французского певца Джо Дассена «Les Champs Elysees». Хит дочь Пугачевой исполнила, пританцовывая в такт музыке рядом с роялем.
Пользователи отметили, что из талантливой малышки вырастет отличная смена Алле Пугачевой.
«Прелесть что за ребенок»;
«Мамин голос»;
«Какая прелесть!!! Юная звездочка!!!» — расхвалили юную леди в комментариях на одном из посвященных ей фан-аккаунтов.
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18 сентября Лиза и Гарри Галкины отметят свое семилетие. В этом году дети пошли в первый класс. Родители подобрали для своих наследников элитную школу, за обучение в которой придется выложить более трех миллионов в год.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что дети Пугачевой и Галкина рассказали о первых днях в школе.
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