«Мамин голос»: Харизматичная Лиза Галкина спела песню на французском языке

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Софья Зуева
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Дочка примадонны российской эстрады и шоумена устроила небольшое выступление под аккомпанемент рояля.

«Мамин голос»: Харизматичная Лиза Галкина спела песню на французском языке

Фото: Instagram @elizaveta_galkinaa

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, близнецы Лиза и Гарри, с раннего детства учат французский вместе с носителем языка и несмотря на совсем юный возраст знают его почти в совершенстве. Успехами в освоении сложной дисциплины похвасталась дочка артистов. Видео небольшого выступления подрастающей звезды появилось на ее фан-странице  в Instagram.

Для выступления Лиза выбрала известную песню французского певца Джо Дассена «Les Champs Elysees». Хит дочь Пугачевой исполнила, пританцовывая в такт музыке рядом с роялем.

Пользователи отметили, что из талантливой малышки вырастет отличная смена Алле Пугачевой.

«Прелесть что за ребенок»;

«Мамин голос»;

«Какая прелесть!!! Юная звездочка!!!» — расхвалили юную леди в комментариях на одном из посвященных ей фан-аккаунтов.

 
 
 
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Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)

18 сентября Лиза и Гарри Галкины отметят свое семилетие. В этом году дети пошли в первый класс. Родители подобрали для своих наследников элитную школу, за обучение в которой придется выложить более трех миллионов в год.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дети Пугачевой и Галкина рассказали о первых днях в школе.

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