Женщина, ворвавшаяся в школу с арматурой, нападает на детей не впервые — видео

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Софья Зуева
Эксклюзив 111

Инцидент произошел в школе № 69 в минувшую пятницу и, как оказалось, был не единственным, когда женщина выражала агрессию.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Sonja Krebs, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, снятое в красноярской школе, куда, по словам очевидцев, ворвалась женщина с арматурой. На кадрах видно, как она выкрикивает оскорбления в адрес детей.

Красноярцы опознали в странной даме свою соседку. Как оказалось, она не в первый раз угрожает чужим детям и, по утверждению одной из ее знакомых, участковый в курсе ее выходок. Женщина буквально держит в страхе родителей дома, в котором проживает.

«Она сегодня на нашу восьмилетнюю дочь накинулась»;

«Видел ее сегодня, по 9 мая шла, руками махала»;

«Соседи, сейчас к 69 школе приедет ТВК (телевидение). Ее везут на освидетельствование.  У кого есть возможность, надо сходить рассказать о нашей проблеме», – пишут в группе многоквартирного жилого дома в одном из популярных мессенджеров.

переписка в чате жильцов дома

Также в распоряжении 5-tv.ru оказалось несколько видео с камер наблюдения, расположенных по адресу проживания нарушительницы. Судя по записям, женщина ведет себя крайне агрессивно: кричит на выходящих из квартир людей, используя нецензурную брань, и расхаживает по коридору с достаточно грозным видом.

В одном из таких роликов девочка младшего школьного возраста выходит из квартиры, но, нарвавшись на агрессивную жительницу дома, бегом возвращается обратно.

Родителям приходится буквально с боем пробираться к выходу из подъезда, когда к ним навстречу выходит соседка.

По заявлению соседей, она запросто может окатить соседей трехэтажным матом, вымазать стены фекалиями или попросту напасть.

Инцидент в школе №69 города Красноярска произошел 4 сентября. Женщина, непонятным образом проникшая в здание учебного заведения, оскорбляла присутствовавших в фойе детей и, по словам очевидцев, ударила двоих из них.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мужчина зарезал воспитателя в детском саду под Москвой.

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