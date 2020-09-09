Природный пожар в Воронежской области охватил десять гектаров

Целый поселок в Воронежской области готовят к эвакуации из-за крупного природного пожара. В Бобровском районе еще накануне загорелась сухая трава. Ураганный ветер за считанные часы раздул пламя, к ночи площадь возгорания достигла десяти гектаров.

Ближайший населенный пункт заволокло густым едким дымом. Чтобы остановить стену огня, спасатели отправили пожарный поезд, он должен прибыть в опасный район с минуты на минуту. С воздуха тушить пламя помогает самолет Бе-200.