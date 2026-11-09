Там, где ходили корабли, теперь ездят машины: Каспий стремительно мелеет

Каспий побил исторический минимум и открыл 20 тысяч квадратных километров суши

Новые дороги появляются сейчас там, где еще недавно было море. Стремительное обмеление Каспия идет со скоростью 10 сантиметров в год. Уровень воды уже достиг рекордно низкой отметки. Последствия сказались на морской логистике, рыболовстве и состоянии экосистемы — не только в России, но и в Казахстане. Как решают проблему? На месте увидел корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Едем там, где раньше ходили корабли. Под колесами — морское дно.

Если верить навигатору, наша машина сейчас едет прямо по Каспийскому морю. Вот, посмотрите. Ошибки никакой нет, просто карты не успевают за обмелением. Там, где была раньше вода, сегодня вполне проходимая дорога. И по ней мы едем на остров Чечень, который, строго говоря, уже и не остров вовсе.

Еще недавно западный ветер нагонял сюда воду, и дорогу скрывало море. Машины проехать уже не могли. Только в этом году впервые вода так и не вернулась. Теперь можно ездить постоянно. Островитяне даже бросили свои лодки.

«Куда надо теперь и дети отвезут на машине-то», — рассказала жительница поселка Чечень Татьяна Крупина.

Появлению дороги здесь удивляются даже старожилы. Они помнят, как часами ждали переправы. Зачастую из-за шторма не могли покинуть остров.

«Чтобы вот так Каспий обмелел, такого даже у моих родителей не было. Раньше паром был, боржа, переправа, вот это все такое. Люди мучились», — рассказал глава поселка Чечень Валерий Белов.

И это не единственный остров, который исчез с карты Каспия.

Ну вот смотрите, обмеление Каспийского моря привело к тому, что теперь уже нет острова Яичный, который вот здесь на карте указан. Нет острова Базар. Все это один большой полуостров, и воды между ними уже нет. Вода отступила настолько, что теперь здесь вот такие вот поля.

Каспий продолжает мелеть. Более того, уровень моря уже побил антирекорд, который держался почти полвека.

«По последним данным на нашем основном гидропосту в городе Махачкале на конец сентября уровень составляет минус 29,16 метра по Балтийскому футштоку. То есть он ниже примерно на 16 сантиметров исторического минимума», — рассказала заведующая отделом морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра России Елена Островская.

Север Каспия очень мелководный. Снижение уровня воды всего на метр может сдвинуть береговую линию на километры.

«Для этих низменных берегов, которые вы видите, здесь очень пологие уклоны и суши, и дна, то есть один метр — это 10 километров, в некоторых случаях 20 километров. Поэтому за последние несколько лет такие большие изменения», — рассказал географ ДФИЦ РАН Идрис Идрисов.

Последствия видны даже из космоса. Вот реальные снимки со спутника: слева море двадцать лет назад, справа — сегодня. Разница видна. Особенно на севере, где море мелководное. Вода отступает на километры, обнажая огромные участки суши.

Двадцать тысяч квадратных километров. Это почти целое европейское государство. Столько суши, по оценкам специалистов, обнажилось только у российских берегов Каспия. В Казахстане море местами отступило еще больше. Одни острова сливаются с материком, другие, наоборот, поднимаются из воды.

«Появилось уже только в российском секторе, который мы наблюдали, это три острова, появившиеся на месте отмелей. Это Банк Тбилиси, Банк Бахтемирская, Банк Средняя Жемчужная. Также наши коллеги из Казахстана, они тоже отмечают появление новых островов в Мангишталтском заливе», — рассказал научный сотрудник Каспийского филиала Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Иван Ермаков.

Падение уровня моря создает огромные проблемы — мелеют порты, страдает судоходство, исчезают места нереста рыбы. Специалисты считают — Каспий еще продолжит отступать.

Сейчас береговая линия меняется быстрее, чем успевают обновлять карты. Выходит, там, где еще недавно прокладывали морские маршруты, сегодня прокладывают автомобильные дороги.

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