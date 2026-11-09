Снег раздавил базу спасателей в Кузбассе и парализовал дороги в Хабаровске
А на Амуре во льдах застрял буксир.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru
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Морозная погода захватила уже большую часть российских регионов. С последствиями снегопадов сейчас борются в Хабаровском крае. На одной из улиц даже полноприводная скорая помощь улетела с дороги в кювет. Вытаскивать ее пришлось грейдеру.
В другом районе в огромном сугробе чуть не утонула уже сама снегоуборочная спецтехника.
Из-за резкого похолодания на Амуре в ледовый плен попал буксир. Капитан пытался вывести судно из бухты, но безуспешно.
А в Кемеровской области снег в прямом смысле раздавил базу спасателей. Металлический вагончик сплющило — опоры не выдержали свалившейся с ближайшего здания глыбы.
Снежный переполох и в южных регионах. Больше всего пострадал Краснодарский край. В горах Сочи намело почти метровые сугробы.
Похоже, довольны в этой ситуации только альпаки из местного парка.
А москвичам ждать сугробов пока рано. В столице температура держится на несколько градусов выше нормы. К концу рабочей недели начнутся сильные дожди, а мокрый снег может появиться только к выходным.
В Петербурге тоже относительно тепло. Всю неделю будет держаться плюсовая температура и типичная для Северной столицы дождливая погода.
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