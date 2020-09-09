Видео: На съемочной площадке в павильоне Главкино во время пожара прогремел взрыв

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 73

По предварительным данным, пламя охватило площадь в 800 квадратных метров.

Фото, видео: ТАСС / Максим Григорьев, Instagram @annsoldatova

В сети опубликовано видео с места пожара в павильоне Главкино в Московской области на 26-м километре Новорижского шоссе. На кадрах видно объятые пламенем декорации, после чего слышен громкий взрыв.

Как стало известно 5-tv.ru, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. На месте ЧП работают пожарные, сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Согласно неофициальной информации, возгорание вспыхнуло во время съемок фильма. Информация проверяется. 

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