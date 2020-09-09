Видео: На съемочной площадке в павильоне Главкино во время пожара прогремел взрыв
По предварительным данным, пламя охватило площадь в 800 квадратных метров.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
Фото, видео: ТАСС / Максим Григорьев, Instagram @annsoldatova
В сети опубликовано видео с места пожара в павильоне Главкино в Московской области на 26-м километре Новорижского шоссе. На кадрах видно объятые пламенем декорации, после чего слышен громкий взрыв.
Как стало известно 5-tv.ru, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. На месте ЧП работают пожарные, сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.
Согласно неофициальной информации, возгорание вспыхнуло во время съемок фильма. Информация проверяется.
Читайте также
88%
0.37 89.74
0.26
Нашли ошибку?