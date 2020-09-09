Реальное кино: в сгоревшем павильоне «Главкино» снимали пожар в Москве XVI века

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По сценарию, возгорание тушили актеры в костюмах опричников времен Ивана Грозного до того момента, пока он был контролируем. После чего им на смену пришли современные пожарные.

Фото, видео: Художник А.Ф.Смирнов. «Пожар Москвы» / РИА Новости; 5-tv.ru

На территории «Главкино» в Подмосковье этим утром вспыхнул пожар. В одном из павильонов загорелись декорации. Видео полыхающей конструкции выложили в сеть очевидцы. По их словам, пожар был частью сценария, но, видимо, что-то пошло не по плану.

Еще до съемок и пожара актер Алексей Потапов на своей странице в инстаграм в шутку поделился с подписчиками — «будем сжигать Москву». Речь по всей видимости шла об одном из эпизодов будущей исторической картины. Но в итоге «картонная Москва» вспыхнула сильнее, чем ожидалось. Съемочной группе пришлось вызывать дополнительные силы спасателей. Огонь быстро потушили, и теперь эксперты выясняют, из-за чего пламя вышло из-под контроля.

Позднее, как стало известно 5-tv.ru, в павильоне снимали сцену горящей Москвы 1547 года. Трагедия произошла во время правления Ивана Грозного. Тогда треть столицы Русского государства сгорела за девять дней. Погибли четыре тысячи человек. Грозного в это время в городе не было, а произошедшее привело к бунтам.

«У них стояла бочка с водой, потому что по сценарию они должны были тушить постройку. И пока горение было контролируемым, его тушили актеры в костюмах опричников», — раскрыли детали костюмированного пожара на киностудии в региональном МЧС.

А когда все вышло из-под контроля, то пришлось вызвать пожарных. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет. Все успели эвакуироваться.

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