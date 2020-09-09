США пригрозили санкциями против Минска из-за ситуации с Колесниковой

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Валентин Черников
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Госсекретарь Майкл Помпео потребовал прекратить насилие над лидерами белорусской оппозиции.

США пригрозили санкциями против Минска из-за ситуации с Колесниковой

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Вашингтон готовит новые санкции против белорусских чиновников, ответственных за якобы похищение члена так называемого координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео. Его слова приводятся на сайте госдепартамента.

«Соединенные Штаты в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для повышения ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии. Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных», — сообщил американский политик.

По словам Помпео, США обеспокоены ситуацией вокруг Колесниковой и другими лидерами координационного совета, в том числе Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Госсекретарь призвал белорусские власти прекратить «насилие в отношении собственного народа», освободить всех несправедливо задержанных и вступить в конструктивный диалог с «настоящими» представителями белорусского общества.

«Мы высоко оцениваем мужество госпожи Калесниковой и белорусского народа в мирном отстаивании своего права избирать лидеров на свободных и справедливых выборах перед лицом неоправданного насилия и репрессий со стороны белорусских властей, в том числе наглых избиений мирных демонстрантов среди бела дня и сотен задержаний 6 сентября, а также увеличения количества сообщений о похищениях», — добавил Помпео.

Как сообщал 5-tv.ru, об инциденте с Колесниковой стало известно 7 сентября. По данным координационного совета, ее, пресс-секретаря Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова похитили неизвестные в центре Минска. На следующий день Агентство телевизионных новостей Белоруссии сообщило о задержании Колесниковой на границе с Украиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко объяснил задержание Марии Колесниковой на границе с Украиной.

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