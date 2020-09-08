Лукашенко объяснил задержание Марии Колесниковой на границе с Украиной

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Виктория Андреева
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Президент Белоруссии раскрыл неожиданные подробности по делу о «выдворении» оппозиционера из страны.

Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; RT

Обыкновенным «бегством» назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко попытку члена координационного совета (КС) республиканской оппозиции Марии Колесниковой пересечь границу Украины.

Вопиющий инцидент, произошедший утром 8 сентября, лидер страны прокомментировал в беседе с российскими журналистами — Маргаритой Симоньян, Романом Бабаяном, Антоном Верницким и Евгением Рожковым.

«Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. <...> Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы», — процитировали президента республики Бабаян и Рожков.

Член президиума КС белорусской оппозиции Мария Колесникова перестала выходить на связь утром 7 сентября. Позже в СМИ появилась информация о том, что политического деятеля похитили неизвестные прямо в центре Минска: посадили в микроавтобус и увезли. Вскоре ее родственники подали заявление в милицию о пропаже. В срочном порядке были организованы оперативно-розыскные мероприятия.

Утром 8 сентября стало известно, что Колесникова вместе с двумя сторонниками — Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым — попытались пересечь границу Украины. Мужчинам это удалось в результате хитрых маневров: не дожидаясь проверки документов, они рванули на машине на территорию чужого государства, а политика задержали, поскольку ее буквально «выпихнули» из автомобиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко впервые признался, почему не может оставить президентский пост.

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