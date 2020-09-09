Больше не про кино: на «Оскаре» ввели расовый и гендерный цензы

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Валентин Черников
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Новые стандарты для будущих номинантов на кинопремию коснулись подбора актеров и сюжетов.

Больше не про кино: на «Оскаре» ввели расовый и гендерный цензы

Фото: ТАСС / ETIENNE LAURENT

Американская киноакадемия представила новые, максимально политкорректные правила для фильмов-претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Они опубликованы на сайте организации.

По требованиям академиков, с 2024 года ленты должны будут соответствовать по крайней мере одному из представленных стандартов. Так, минимум один ведущий или значительный актер второго плана должен принадлежать к недостаточно представленной расовой или этнической группе.

Второй критерий: не менее 30% второстепенных ролей должны играть представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью.

Основная сюжетная линия картины должна быть сосредоточена на проблемах женщин, расовых или этнических групп, ЛГБТ или людей с физическими недостатками.

Другие критерии относятся к необходимому минимальному числу представителей вышеперечисленных групп среди людей, участвующих в производстве фильма или его продвижении. Кроме того, создателям номинантов на «Оскар» предлагается оплатить стажировки или обучение для женщин, представителей сексуальных, расовых или этнических меньшинств.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Оскар» отказался от гендерного разделения наград.

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